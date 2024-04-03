الخارجية الأميركية: واشنطن تريد من إسرائيل إنهاء التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة سريعا

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر ان واشنطن تريد أن تستكمل إسرائيل التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة ورلد سنترال كيتشن في أقرب وقت ممكن.



وقال ميلر للصحفيين في مؤتمر صحفي إن إسرائيل بحاجة إلى وضع إجراءات أفضل للتنسيق من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني وحماية جميع المدنيين على الأرض.



وأضاف أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفين بالمنظمة الخيرية لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة لإقامة الرصيف العائم قبالة شاطئ غزة لتوصيل المساعدات.