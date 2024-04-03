استقالة رئيسة البرلمان في جنوب إفريقيا المتهمة بالفساد

استقالت رئيسة البرلمان في جنوب إفريقيا نوسيفيوي مابيسا نكاكولا التي تطالها اتهامات بالفساد، حسبما أعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الذي يتولّى السلطة) الأربعاء، قبل شهرين من الانتخابات التشريعية الحاسمة.



وقال الحزب: "يستطيع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أن يؤكد أنّ خطاب استقالة الرفيقة نوسيفيوي مابيسا نكاكولا قد تمّ استلامه رسمياً". وأضاف أنّ الحزب أعرب عن تقديره لالتزامها "بالحفاظ على صورته" عبر اتخاذ قرار بالتنحي قبل أن يُطلب منها ذلك.