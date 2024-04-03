بلينكن يحذر أذربيجان بشأن التوترات مع أرمينيا

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأربعاء أن "لا شيء يبرر زيادة التوترات على الحدود مع أرمينيا"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.



ووفق بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، فقد حذر بلينكن خلال هذا الاتصال الهاتفي "من الأعمال والخطابات العدوانية من أي من الطرفين والتي من شأنها تقويض فرص السلام".



ويتواجد وزير الخارجية الأميركي في بروكسل للمشاركة في اجتماع لحلف شمال الأطلسي.



ومن المقرر أن يشارك في اجتماع الجمعة مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وقادة الاتحاد الأوروبي.



كذلك، أشار البيان إلى أن بلينكن أكد أنه "على أذربيجان أن تحترم التزاماتها وتعهداتها الدولية في ما يتعلّق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما حث على إطلاق سراح المحتجزين ظلمًا".