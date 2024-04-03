عطل يصيب آلافًا من حسابات واتساب

أفاد موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية داون ديتكتور بتعطل حسابات آلاف من مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز اليوم الأربعاء.



ووفقًا للموقع، فقد أبلغ ما يزيد عن 17 ألفًا من مستخدمي واتساب عن تعطل حساباتهم.



كما أبلغ أكثر من 30 ألف مستخدم في الهند وأكثر من 67 ألفًا في بريطانيا و95 ألفًا في البرازيل عن مشكلات في المنصة.