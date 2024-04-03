عاصفة ثلجية ربيعية تعرقل الحركة على الطرق في السويد

واجهت الحكومة السويدية انتقادات شديدة الأربعاء بعد أن تسبب تساقط الثلوج بكثافة في فوضى مرورية في جنوب البلاد،مما أدى إلى بقاء سائقي السيارات عالقين لأكثر من 10 ساعات.



وتوقفت حركة المرور على العديد من الطرق السريعة الرئيسية، ما أدى إلى محاصرة المئات من سائقي السيارات. وغادر وزير البنية التحتية أندرياس كارلسون اجتماعًا للاتحاد الأوروبي في بروكسل عائدًا إلى بلاده بسبب الحالة الطارئة.



وقال كارلسون في مؤتمر صحافي في وقت متأخر الأربعاء إن حركة المرور على معظم الطرق عادت إلى طبيعتها. لكنه أشار إلى أن سائقي السيارات والشاحنات الذين ليست لديهم إطارات مناسبة لظروف الشتاء يجب ألا يخرجوا إلى الطرق.



وبسبب الطقس الربيعي، استغنى العديد من السائقين عن إطارات الشتاء وركبوا إطارات الصيف.



ولفت الوزير إلى أن العديد من عمليات إغلاق الطرق تسبب بها توقف الشاحنات، لكنه أقر بإمكانية تحسين صيانة الطرق.