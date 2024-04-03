حلف الأطلسي يناقش إنشاء صندوق لتسليح أوكرانيا بقيمة 100 مليار يورو

ناقش وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا، فيما حثهم الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ على ضمان إمدادات الأسلحة على المدى الطويل لقوات كييف.



واقترح ستولتنبرغ صندوق الدعم لكييف ومدته خمس سنوات وخطة لتعميق مشاركة الناتو في تسليم الأسلحة في محاولة لضمان تواصل الدعم في مواجهة عودة محتملة لدونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن "الحلفاء اتفقوا على المضي قدمًا في التخطيط لدور أكبر للحلف في تنسيق المساعدة الأمنية والتدريب بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول قمة تعقد في واشنطن في تموز المقبل".



وأضاف بعد أن أجرى وزراء الخارجية محادثات في بروكسل: "التفاصيل ستتبلور في الأسابيع المقبلة. لكن لا يخطئن أحد، يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعم حلف شمال الأطلسي الآن وعلى المدى الطويل".



