الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غانتس يدعو إلى إجراء إنتخابات مبكرة في إسرائيل

أخبار دولية
2024-04-03 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غانتس يدعو إلى إجراء إنتخابات مبكرة في إسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غانتس يدعو إلى إجراء إنتخابات مبكرة في إسرائيل

دعا الوزير الإسرائيلي بيني غانتس عضو حكومة الحرب ومنافس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء الأربعاء إلى إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة في أيلول. 

وأعلن غانتس في خطاب متلفز من مكتبه في الكنيست الذي يشغل أيضًا عضويته أننا "سنتوجه قريبًا إلى الناخبين، ولذلك علينا تحديد موعد توافقي في أيلول لإجراء الانتخابات التشريعية".

ويتطلب تنظيم الانتخابات المبكرة موافقة 61 نائبًا أو أغلبية نواب الكنيست حيث يشغل حزب الليكود بزعامة نتانياهو أكبر عدد من المقاعد من دون أن يحظى بالأغلبية. 

وقال غانتس الذي يتزعم حزب الوحدة الوطنية من يمين الوسط: "لقد أطلعت رئيس الوزراء الذي أتمنى له الشفاء العاجل ... وسنواصل الحوار حول هذه المسألة". 

أخبار دولية

إجراء

إنتخابات

مبكرة

إسرائيل

LBCI التالي
وزيرة خارجية كندا تطالب بإجراء تحقيق كامل في مقتل موظفي الإغاثة في غزة
رئيس وزراء بولندا: الهجوم على عمال الإغاثة يضع التضامن مع إسرائيل "أمام امتحان"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-14

زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يدعو لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-14

زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يدعو لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
12:58

غانتس يدعو لانتخابات عامة في أيلول

LBCI
أخبار دولية
2024-04-02

بلينكن: واشنطن تحث إسرائيل على إجراء تحقيق في مقتل موظفي الإغاثة في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:36

باريس تنفي أنها ناقشت إحتمال إجراء حوار مع موسكو بشأن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
17:24

روسيا تأمل ألا تكون الإستخبارات الفرنسية ضالعة في هجوم موسكو

LBCI
أخبار دولية
17:04

عشرة قتلى في إشتباكين مسلحين في المكسيك

LBCI
أخبار دولية
16:56

وزارة الدفاع الروسية: المحادثات مع وزير الدفاع الفرنسي تظهر الإستعداد للحوار بشأن أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-02

"لن نموت اليوم"... أعجوبة تنقذ زوجين من حادث تحطم طائرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-02

المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم

LBCI
أخبار دولية
10:51

محتجون داخل الكنيست يطالبون بالإفراج عن الرهائن ويلطخون حاجزًا بالطلاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:43

تفاصيل المباراة نصف النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة بين بطل لبنان الأنوار ونادي البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع

LBCI
أخبار دولية
13:35

جولة خاطفة للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية… ما سببها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الجزء الثاني - من زوّر صلاحية فيتامينات أطفال وباعها إلى الصيدليات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اسرائيل تواجه تعقيدات مرتبطة باستمرار الحرب والتخطيط لاجتياح رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

كم هو عدد القتلى الإيرانيين في سوريا منذ طوفان الأقصى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

يوم القدس جمع ساحات المحور... والرسائل بالجملة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 3-4-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:21

عطل طرأ على تطبيق واتساب

LBCI
خبر عاجل
06:24

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت بسبب انقلاب صهريج وتسرب مادة المازوت والعمل جار للمعالجة

LBCI
خبر عاجل
05:00

الجيش الإسرائيلي يدّعي أنّ الانفجار الذي وقع السبت الماضي وأسفر عن إصابة عدد من قوات "اليونيفيل" في الجنوب ناجم عن عبوة ناسفة زرعها "حزب الله"

LBCI
آخر الأخبار
09:36

بسبب عطل طرأ على أوجيرو شاركوا في برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 81683110 - 81612339 - 03873999

LBCI
أخبار لبنان
07:24

مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر

LBCI
حال الطقس
02:37

طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا

LBCI
موضة وجمال
08:15

ما حقيقة مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون 2024؟

LBCI
فنّ
06:23

نادين الراسي تنهار بالبكاء بين أحضان ماجدة الرومي في عزاء والدة سيرين عبد النور (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More