غانتس يدعو إلى إجراء إنتخابات مبكرة في إسرائيل

دعا الوزير الإسرائيلي بيني غانتس عضو حكومة الحرب ومنافس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء الأربعاء إلى إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة في أيلول.



وأعلن غانتس في خطاب متلفز من مكتبه في الكنيست الذي يشغل أيضًا عضويته أننا "سنتوجه قريبًا إلى الناخبين، ولذلك علينا تحديد موعد توافقي في أيلول لإجراء الانتخابات التشريعية".



ويتطلب تنظيم الانتخابات المبكرة موافقة 61 نائبًا أو أغلبية نواب الكنيست حيث يشغل حزب الليكود بزعامة نتانياهو أكبر عدد من المقاعد من دون أن يحظى بالأغلبية.



وقال غانتس الذي يتزعم حزب الوحدة الوطنية من يمين الوسط: "لقد أطلعت رئيس الوزراء الذي أتمنى له الشفاء العاجل ... وسنواصل الحوار حول هذه المسألة".