وزارة الدفاع الروسية: المحادثات مع وزير الدفاع الفرنسي تظهر الإستعداد للحوار بشأن أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن المحادثات بين وزيري الدفاع الروسي والفرنسي أظهرت "الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا".



ورأت الوزارة في بيان أن أي فكرة لعقد اجتماع حول أوكرانيا في سويسرا "لا معنى لها" دون مشاركة روسيا.



كما حذرت نقلًا عن الوزير سيرجي شويجو من أن أي "تطبيق عملي" لفكرة الرئيس الفرنسي ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا سيسبب مشاكل لفرنسا.