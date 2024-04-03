عشرة قتلى في إشتباكين مسلحين في المكسيك

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأربعاء مقتل عشرة مجرمين على الأقل في اشتباكين منفصلين في ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، جرى أحدهما مع الحرس الوطني.



وقال الرئيس: "قتل خمسة في اشتباك مباشر بين عصابتين وخمسة خلال مواجهة مع الحرس الوطني"، رافضًا رواية قدمها مركز فراي بارتولومي دي لاس كاساس لحقوق الإنسان الثلاثاء وتفيد بأن تبادل إطلاق النار بين المسلحين والحرس الوطني خلف 25 قتيلًا بينهم مدنيون.



ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، وهي واحدة من أبرز المنظمات في تشياباس، فإن الاشتباك خلف أيضًا مصابين.



وأكد لوبيز أوبرادور أن الأحداث وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة لا كونكورديا بعد أن دخل مسلحون مزرعة عصابة منافسة، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار ومقتل خمسة أشخاص.



وأشار إلى أنه في اليوم التالي، "حدث اشتباك مع الحرس الوطني أسفر عن مقتل خمسة آخرين"، لافتًا إلى أنه تم اعتقال 13 شخصًا بينهم مواطنون من غواتيمالا المجاورة، وضبط أسلحة من العيار الثقيل.