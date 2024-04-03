روسيا تأمل ألا تكون الإستخبارات الفرنسية ضالعة في هجوم موسكو

أعلن وزير الدفاع الروسي بعد مكالمة هاتفية الأربعاء مع نظيره الفرنسي أنه يأمل ألا تكون "الاستخبارات الفرنسية" متورطة في الهجوم في ضواحي موسكو الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.



وقال سيرغي شويغو في بيان صادر عن وزارته بشأن المكالمة مع سيباستيان ليكورنو: "نظام كييف لا يفعل أي شيء دون موافقة المشرفين الغربيين عليه. نأمل، في هذه الحالة، ألا تكون الاستخبارات الفرنسية ضالعة في الهجوم".