باريس تنفي أنها ناقشت إحتمال إجراء حوار مع موسكو بشأن أوكرانيا

أكد مصدر مقرب من وزير الجيوش الفرنسي لوكالة فرانس برس أن سيباستيان ليكورنو لم يبد أي "استعداد للحوار" بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.



وأكد الوزير الروسي خلال المكالمة "الاستعداد لاستئناف الحوار بشأن أوكرانيا لكن فرنسا لم تقبل ولم تقترح أي شيء في هذا الموضوع"، وفق المصدر الذي نفى تأكيدات الحكومة الروسية بأن الوزيرين أعربا الأربعاء عن "استعدادهما للحوار" بشأن النزاع في أوكرانيا.