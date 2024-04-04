الجيش الأميركيّ دمّر صاروخًا حوثيًّا في اتجاه البحر الأحمر

دمّر الجيش الأميركيّ صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون من اليمن في اتجاه البحر الأحمر، وفق ما أعلن.



ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار.



وقالت القيادة، في منشور على منصة إكس: "دمّرت قوات القيادة المركزية الأميركية منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين."