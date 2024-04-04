أوستن طالب إسرائيل بخطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة

طالب وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة، لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة "بعد الفشل المتكرر للتنسيق"، وذلك خلال اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وفق ما أكّد البنتاجون.



وأتى هذا في أعقاب هجوم إسرائيليّ أدّى إلى مقتل سبعة من موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية، في غزة هذا الأسبوع.



وعبّر أوستن عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لورلد سنترال كيتشن.



وأسفرت هذه الضربة عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، أحدهم أميركيّ.



وحثّ أوستن جالانت أيضًا على إجراء تحقيق سريع وشفاف ونشر النتائج على العلن ومحاسبة المسؤولين.