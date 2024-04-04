رئيس الوزراء الأستراليّ: تفسير إسرائيل لمقتل موظفين من الإغاثة في غزة ليس جيدًا بما يكفي

رأى رئيس الوزراء الأستراليّ أنتوني ألبانيزي أنّ التفسير، الذي قدّمته إسرائيل لمقتل سبعة من موظفي الإغاثة، بينهم أسترالية، في ضربة جوية على غزة ليس جيدًا بما يكفي.



وأعلنت إسرائيل الثلاثاء قتلها "عن طريق الخطأ" موظفين من منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.



وأثار ذلك إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة والعديد من حلفائها.



وقال ألبانيزي، خلال مؤتمر صحافيّ: "نحتاج إلى المحاسبة عن طريقة حدوث ذلك، والأمر غير الجيد بما يكفي هي التصريحات التي صدرت، بما في ذلك القول إنّ الأمر مجرّد نتاج للحرب."



وطالب ألبانيزي بالمحاسبة في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.