بايدن سيتحدث إلى نتانياهو الخميس

أفاد مسؤول أميركي أن الرئيس جو بايدن سيجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس، في أول اتصال بينهما منذ أن أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل سبعة من العاملين الأجانب في مجال الإغاثة في غزة.



ويأتي الاتصال بعد أن أعرب بايدن عن غضبه حيال مقتل ناشطي منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) ومقرها الولايات المتحدة، قائلا إن على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية عمال الإغاثة والمدنيين. وأكد مسؤول أميركي مطلع لوكالة فرانس برس الأربعاء أن "الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتانياهو سيجريان محادثة غدا".



ومن المقرر أن يزور وفد إسرائيلي واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة قضية رفح.