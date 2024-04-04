عصابات تنهب المكتبة الوطنية في هايتي وتخرّب مؤسسات تعليمية وصحية

تعرّضت المكتبة الوطنية في هايتي للنهب على يد عصابات مسلحة ترهب العاصمة بور أو برنس، حسب ما أفاد مديرها وكالة فرانس برس.



ودانت اليونسكو الهجمات المدمرة على المؤسسات التعليمية، في المدينة.



ولفت مدير المكتبة دانجيلو نيرد إلى أنّ تاريخ هايتي - ثاني أقدم جمهورية في نصف الكرة الغربيّ - بات مهددًا.



وقال: "مجموعاتنا الوثائقية في خطر، لدينا وثائق نادرة عمرها أكثر من 200 عام ولها أهمية لتراثنا وهي مهددة بالحرق أو الإتلاف على يد قطاع الطرق."



وأضاف: "لقد قيل لي إنّ البلطجية يأخذون أثاث المؤسسة، كما قاموا بنهب مولد كهربائيّ، في المبنى."



تسيطر الجماعات المسلحة على معظم مناطق بور أو برنس ومساحات من الريف، في ظل غياب حكومة فاعلة واستمرار التأخر في إنشاء سلطة انتقالية.