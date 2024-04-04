قتلى في ضربات روسية استهدفت منطقة خاركيف الأوكرانية

قُتل خمسة أشخاص جراء ضربات روسية استهدفت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا مساء الأربعاء، وفق ما أعلن مسؤولون.



وأفاد رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف على موقع تليغرام أن أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من عمال الإنقاذ قتلوا وأصيب خمسة في قصف على مبان سكنية كانت قد استهدفت سابقا في "منطقة خاركيف المكتظة بالسكان".



وقال إن ضربة أخرى على "منطقة سكنية" أسفرت عن مقتل شخص خامس.



أما حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف فقد أفاد عن "أربع ضربات على الأقل" على المدينة خلال الليل، بينما أبلغ تيريخوف عن استخدام طائرات مسيّرة إيرانية من طراز شاهد.