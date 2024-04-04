طبيب فلسطينيّ أميركيّ ينسحب من لقاء مع بايدن تضامنًا مع غزة

انسحب طبيب فلسطينيّ أميركيّ من لقاء مع الرئيس جو بايدن، في البيت الأبيض، بمناسبة شهر رمضان، للتعبير عن تضامنه مع سكان غزة، ضد الحرب التي تشنها إسرائيل.



وقال ثائر أحمد الذي سافر إلى غزة في وقت سابق هذا العام لشبكة "سي ان ان" إنّه غادر الاجتماع، الذي جمع بايدن مع شخصيات من الجالية المسلمة، احتجاجًا على الخطاب الأميركيّ الداعم لإسرائيل.



وأضاف: "أنتمي إلى مجتمع يترنح ونشعر بحزن كبير وقلوبنا محطّمة إزاء ما يحدث خلال الأشهر الستة الماضية."



وأكّد البيت الأبيض أنّ بايدن يحترم موقف الطبيب.