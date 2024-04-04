نائب ألماني من اليمين المتطرف ينفي مزاعم عن ترويجه للدعاية الروسية

نفى عضو بارز في حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينيّ المتطرف أنّه حصل على أموال، لقاء الترويج لمواقف موالية لروسيا على موقع إخباريّ تموّله موسكو.



وأكّد النائب والمرشح الثاني لحزب البديل من أجل ألمانيا للانتخابات الأوروبية، بيتر بايسترون، لمجموعة فونكه الإعلامية أنّه لم يقبل أيّ أموال، للدفاع عن المواقف الموالية لروسيا.



وكشفت الحكومة التشيكية أواخر آذار عن أنّها ضبطت شبكة ممولة من موسكو كانت تستخدم موقع "صوت أوروبا" الإخباريّ ومقره براغ، لنشر الدعاية الروسية في أنحاء أوروبا.



وقالت صحيفة "دينيك ان" التشيكية إنّ بعض السياسيين الأوروبيين المتعاونين مع الموقع الإخباريّ حصلوا على أموال روسية، وفي بعض الحالات استخدموها لتمويل حملاتهم الانتخابية في الاتحاد الأوروبيّ.



وأشارت الصحيفة إلى تورّط حزب البديل من أجل ألمانيا.



وذكرت "دينيك أن" ومجلة "دير شبيغل" الألمانية أسمي بايسترون وماكسيميليان كراه، أبرز مرشحي حزب البديل لانتخابات الاتحاد الأوروبي، كمشتبه بهما في القضية.



وزعمت الصحيفة التشيكية نقلًا عن مصادر حكومية، أنّ الأجهزة السرية لديها أدلة ضد بايسترون تتضمن تسجيلات صوتية.



ونفى بايسترون هذه المزاعم في شأن التسجيلات بأقوى العبارات الممكنة، مشتكياً من حملة تشهير تُقاد ضده.