الجيش الإسرائيلي يوقف الإجازات لجميع الوحدات القتالية "وفقا لتقييم الوضع"

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه أوقف منح الإجازات للوحدات القتالية، وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع مما أثار تهديدات بالانتقام.وأكّد الجيش، في بيان أنّه تقرر إيقاف الإجازات موقتًا للوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيليّ.وفي حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للحاجات.