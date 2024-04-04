إسقاط مسيّرات فوق عاصمة بورما

أسقطت أجهزة الأمن البورمية سبع مسيّرات، فوق العاصمة نايبيداو، وفق ما أفاد المجلس العسكريّ، في ما بدا أنه هجوم للمعارضة استهدف مركز نفوذ المجلس.



وأفاد الفريق الإعلاميّ التابع للمجلس العسكريّ في بيان، بإسقاط أربع مسيّرات وتدميرها كانت تقترب من مطار نايبيداو وثلاث مسيّرات تقترب من منطقة زايارثيري في العاصمة.