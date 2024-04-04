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طائرة هليكوبتر أنقذت أشخاصًا علقوا في منطقة تعدين بعد زلزال تايوان

أخبار دولية
2024-04-04 | 05:08
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طائرة هليكوبتر أنقذت أشخاصًا علقوا في منطقة تعدين بعد زلزال تايوان
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طائرة هليكوبتر أنقذت أشخاصًا علقوا في منطقة تعدين بعد زلزال تايوان

أنقذت طائرة هليكوبتر ستة أشخاص علقوا في منطقة تعدين، بعد أسوأ زلزال تشهده تايوان منذ 25 عامًا، في حين دفعت مئات الهزات الارتدادية، التي ضربت المنطقة الشرقية قرب مركز الزلزال عشرات آخرين إلى اللجوء للأماكن المفتوحة.
 
وذكرت السلطات أن عدد المصابين في زلزال الأربعاء الذي بلغت قوته 7.2 درجة ارتفع إلى 1058 شخصًا.
 
وقالت سلطات الإنقاذ إنّ 646 شخصًا ما زالوا عالقين، معظمهم في فنادق في حديقة وطنية تمثل منطقة جذب سياحيّ رئيسية، فيما توقفت حصيلة قتلى الزلزال في الوقت الحاليّ عند تسعة أشخاص.
 
وأنقذت السلطات جميع المحاصرين في المباني في مدينة هوالين الأكثر تضررًا، لكن الكثير من السكان، الذين يشعرون بالقلق بعد أكثر من 300 هزة ارتدادية أمضوا الليل في العراء.

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