المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا لظروف العيش السيئة في مخيمات استقبال الحركيين الجزائريين

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب ظروف العيش "المخالفة لاحترام الكرامة البشرية" في مخيمات استقبال الحركيين الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في الستينات والسبعينات.ورأت المحكمة أن فرنسا انتهكت منع إخضاع مواطنيها لمعاملة غير إنسانية أو مذلة، معتبرة بالتالي أن قيمة التعويضات التي قضت بها محاكم فرنسية لهم كانت غير كافية.