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رئيس الوزراء البولندي: على إسرائيل دفع تعويضات لأسرة مواطن بولندي
أخبار دولية
2024-04-04 | 05:30
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رئيس الوزراء البولندي: على إسرائيل دفع تعويضات لأسرة مواطن بولندي
اعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الخميس إن على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويضات لأسرة مواطن بولندي كان من بين سبعة من عمال الإغاثة قتلوا في غارة جوية على غزة.
وأضاف توسك في مؤتمر صحفي "سنتوقع... توضيحا فوريا للملابسات وتعويضا لأقارب الضحايا".
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