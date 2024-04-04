اتصال بين وزير الدفاع الروسيّ ونظيره الفرنسيّ

ناقش وزير الدفاع الروسيّ سيرغي شويغو مع نظيره الفرنسيّ سيباستيان ليكورنو في مكالمة هاتفية إمكان إجراء محادثات في شأن النزاع في أوكرانيا، على ما أكّدت وزارة الدفاع الروسية.



وسارعت باريس لنفي ذلك.



وتمثل المكالمة التي قالت موسكو إنّ باريس هي التي بادرت بها، اتصالًا نادرا رفيع المستوى بين البلدين اللذين توترت علاقاتهما بسبب الحرب.



وقالت الوزارة الروسية انها اشارت إلى الاستعداد للحوار في شأن أوكرانيا ويمكن أن تستند نقاط الانطلاق إلى مبادرة اسطنبول للسلام.



وسارع مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسيّ إلى نفي مثل هذا التفاهم، معتبرًا أنّ فرنسا لم تقترح أي شيء في هذا الموضوع.