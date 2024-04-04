لودريان يدين الاستغلال الضار وغير المقبول لهجوم موسكو

رأى وزير الخارجية ووزير الدفاع الفرنسيّ السابق جان إيف لودريان، أنّ استغلال الإرهاب لأغراض دعائية ضار وغير مقبول.



وعن المحادثة الهاتفية بين وزير الجيوش الفرنسية ونظيره الروسيّ، أعرب لودريان عن أسفه، لأنّ ردّ الفعل الروسيّ تضمّن اشتباهًا في تعاون محتمل لأجهزة الاستخبارات الفرنسية في عمل إرهابيين ضدّ الشعب الروسيّ.



وقال: "هذا تلاعب شديد إنه تلاعب مطلق واستخدام الإرهاب لأغراض دعائية لسوء الحظ."



واعتبر أنّ روسيا تهدّد بشكل غير مباشر أمن فرنسا وأوروبا.



ولفت إلى أنّها فترة خطيرة للغاية حيث يتمّ تقويض المبادئ الأمنية الرئيسية التي اكتُسبت تدريجيًا منذ نهاية الحرب الأخيرة.