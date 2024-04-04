غانتس: لإجراء انتخابات في شهر أيلول

دعا بيني غانتس عضو مجلس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات في شهر أيلول، في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب الحرب في غزة.



وقال غانتس في مؤتمر صحفي إنه "يتعين أن نتفق على موعد لإجراء الانتخابات قبل مرور عام على اندلاع الحرب إذا صح التعبير، إن تحديد مثل هذا الموعد سيسمح لنا بمواصلة الجهد العسكري مع إرسال إشارة إلى مواطني إسرائيل بأننا سنجدد ثقتهم بنا قريبا".



وكان نتنياهو، في وقت سابق، قد استبعد إجراء انتخابات مبكرة معتبرا أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في خضم الحرب لن يكون إلا مكافأة لحركة حماس.



إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية وسط مخاوف من تصعيد محتمل عقب استهداف السفارة الإيرانية في دمشق.