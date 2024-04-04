الولايات المتحدة: إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين

اعلنت الولايات المتحدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.



وحين سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر عما إذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض في المجلس لعرقلة المحاولة الفلسطينية، قال "لن أتكهن بما قد يحدث في المستقبل".



وكانت طلبت السلطة الفلسطينية اخيرا تجديد النظر في طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. علما انه وللفوز بالعضوية الكاملة يتعين الحصول على موافقة 15 عضوا في مجلس الأمن ,ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.