ماكرون: افتتاح الألعاب الأولمبية على ضفاف السين هو "السيناريو المفضل" رغم خطر وقوع اعتداء

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تنظيم حفلة افتتاح الألعاب الأولمبية على ضفاف نهر السين يبقى "السيناريو المفضل" رغم خطر وقوع اعتداء، مع وضع خطط بديلة في حال "حتّمت الظروف ذلك".



وأكد ماكرون، على هامش افتتاح مركز جديد للألعاب المائية في سان دوني، أن "السيناريو المفضل الذي نعدّ له والذي نختاره ونريده، هو بالطبع ذلك الذي اتفقنا عليه مع مجمل المنظمين وستكشف تفاصيله في الزمان والمكان المناسبين".