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وصول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين

أخبار دولية
2024-04-04 | 06:59
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وصول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين
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وصول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين

وصلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى مدينة قوانغتشو في جنوب الصين، وفق ما أفادت مراسلة فرانس برس المرافقة لها، لتبدأ زيارة تهدف لإعادة الاستقرار إلى العلاقات بين القوتين.
     
وستبقى حتى الثلاثاء في الصين حيث يتوقع أن تجتمع مع رئيس الوزراء لي تشيانغ ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ إضافة إلى حاكم البنك المركزي بان غونغشينغ ووزير المال لان فوآن. 
     
وأتت زيارتها الثانية إلى الصين في غضون أقل من عام في أعقاب اتصال هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ اختلفا خلاله على مسألة القيود التجارية الأميركية لكنهما أعربا عن أملهما في إعادة الاستقرار إلى العلاقات.
     
وتعتزم يلين أيضًا التحدّث مع خبراء اقتصاد وأوساط المال والأعمال في قوانغتشو، المدينة التي تحمل رمزية على اعتبارها القوة الصناعية للبلاد. 
     
وستتصدر الأجندة المخاوف المرتبطة بتأثير الدعم الصيني لشركاتها على التنافسية في قطاعات مثل المركبات الكهربائية وتلك العاملة بالطاقة الشمسية، وهي من القطاعات المهمة التي لم تستبعد الولايات المتحدة فرض حواجز تجارية لحمايتها.

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