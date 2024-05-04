رحيل الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود

رحل الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، ليفقد الشعر العربي، شاعر جزل وتشكيلي بارع، وهو لقّب بـ"مهندس الكلمة" و"البدر". هو من رواد الشعر المحكي في المملكة العربية السعودية، بدأ مشواره فناناً تشكيليًّاً ثم شاعراً فريداً، قام في آخر أيامه بتدشين أعماله الكاملة، في خمسة دواوين مطبوعة، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الأخير بحسب ما نقلت صحيفةولد البدر عام 1948م، عاصر تحولات القصيدة والأغنية السعودية، وأسس مدرسة إبداعية تخصّه حتى أصبح أسلوبه منهجاً مستقلاً يميزه الشعراء وجمهور الشعر بكل سهولة وموثوقية، وبات ركناً ثابتاً للشعر السعودي العامي والغنائي على حدٍ سواء، بلغ أوجه عندما حظي في 2019 بتكريم ملكي استثنائي.