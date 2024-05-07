في أول زيارة له منذ توليه مقاليد الحكم... أمير الكويت يتوجه إلى تركيا

يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى تركيا في أول زيارة يجريها لدولة غير عربية منذ توليه مقاليد الحكم في كانون الأول، حيث سيجري مباحثات تحتل فيها محنة شعب غزة مركز الاهتمام، وفق ما نقلت السفيرة التركية لدى الكويت.



وتوقعت أن تكون المباحثات علامة فارقة وحاسمة، وأن تضفي زخمًا جديدًا على التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات.





