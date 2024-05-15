فرنسا تنشر الجيش لضمان أمن مرافىء ومطار كاليدونيا الجديدة بعد أعمال الشغب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الأربعاء نشر جنود "لضمان أمن" مرافىء ومطار كاليدونيا الجديدة التي تواجه موجة من أعمال العنف، فيما تم حظر شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك.



وقال خلال افتتاح خلية أزمة وزارية مشتركة في وزارة الداخلية: "يتم نشر جنود من القوات المسلحة لضمان أمن مرافىء ومطار كاليدونيا الجديدة".



وأوضح أتال أن المفوض السامي للأرخبيل الفرنسي لوي لو فرانك الذي طلب تعزيزات من الجيش لحماية مطار نوميا قرر فرض "حظر تجول وحظر تيك توك".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر الأربعاء فرض حال الطوارىء في كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادىء الذي يشهد أعمال شغب عنيفة خلفت أربعة قتلى، وأثارها مشروع تعديل دستوري يرفضه دعاة الاستقلال.



وذكر الرئيس أيضًا "بضرورة استئناف الحوار السياسي" في كاليدونيا الجديدة وفقًا للبيان الذي صدر في ختام اجتماع أزمة حول هذه المنطقة التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر وتشهد "تمردًا" وفقًا لممثل الدولة في الأرخبيل.