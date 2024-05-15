هنية: تعديلات إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار أدت للجمود الحالي

حمل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الإسرائيليين اليوم الأربعاء مسؤولية الجمود الحالي قائلا إن تعديلاتهم على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الوسطاء أدى إلى توقف المفاوضات.



ورفض هنية أي تسوية فيما بعد الحرب في غزة تستثني الحركة، قائلًا إن حماس متمسكة بمطالبها بأن يتضمن أي وقف لإطلاق النار إنهاء الحرب في القطاع المحاصر.