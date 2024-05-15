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البيت الأبيض: نعمل على إخراج الأطباء الأميركيين من غزة
أخبار دولية
2024-05-15 | 16:34
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البيت الأبيض: نعمل على إخراج الأطباء الأميركيين من غزة
أعلنت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن إدارة بايدن تعمل على إخراج الأطباء الأميركيين من غزة مع احتدام القتال في القطاع الساحلي.
وقالت مجموعة من الأطباء الأميركيين من الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية لصحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع إن السبل تقطعت بهم في غزة بعد أن أغلقت إسرائيل المعبر الحدودي في مدينة رفح جنوب القطاع.
وأشارت جان بيير إلى أننا "نتابع هذا عن كثب ونعمل على إخراج المواطنين الأميركيين المتضررين من غزة".
وأكدت أن الولايات المتحدة تتواصل مباشرة مع إسرائيل في هذه المسألة.
أخبار دولية
الأبيض:
إخراج
الأطباء
الأميركيين
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