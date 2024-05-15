منظمة الصحة العالمية: الوضع لا يزال حرجًا في شمال أفغانستان بعد الفيضانات

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع "لا يزال حرجًا" في ولايات شمال أفغانستان التي ضربتها الفيضانات نهاية الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية مجددًا.



وقضى 300 شخص على الأقل جراء الفيضانات المفاجئة، لا سيما في ولاية بغلان، وتواصل تعثر جهود الإغاثة الأربعاء بسبب تدمير العديد من الطرق وفيضانات الأنهار.



وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير في وقت متأخر الثلاثاء: "الوضع لا يزال حرجًا"، مضيفةً: "لا يزال آلاف الأشخاص نازحين وفي حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والرعاية".



وحذرت وكالات الأمم المتحدة المختلفة ومسؤولون من حركة طالبان من احتمال ارتفاع عدد الضحايا، ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الخلل في شبكة الإنترنت لا يزال يعيق معرفة الوضع الحقيقي في بعض القرى المعزولة للغاية.



ودمرت أو تضررت آلاف المنازل، وجرفت المياه الكثير من رؤوس الماشية، وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة.



وقالت منظمة الصحة العالمية: "لا تزال المنظمات الإنسانية تواجه مشاكل كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنى التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور".