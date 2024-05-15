واشنطن: مئات الأطنان من المساعدات جاهزة لنقلها إلى ميناء غزة العائم

أعلن مسؤولون أميركيون الأربعاء أن مئات الأطنان من المساعدات جاهزة لإرسالها إلى غزة مع بدء تشغيل الميناء العائم "في الأيام المقبلة"، فيما تمارس واشنطن ضغوطًا لإعادة فتح معبر رفح.



وأوضح المسؤولون الأميركيون المعنيون بمشروع الميناء في لقاء صحافي أنه سيتم فحص وتحميل المساعدات الإنسانية في قبرص قبل تفريغها في غزة.



وقال براد كوبر نائب رئيس القيادة المركزية الأميركية التي تنشط في الشرق الأوسط: "لدينا اليوم مئات الأطنان من المساعدات الجاهزة للتسليم وآلاف الأطنان من المساعدات قيد الإعداد".



وحذر كوبر من أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع هجمات على الميناء، قائلًا إنها تأخذ أمن أفراد الجيش والعاملين في المجال الإنساني "على محمل الجد".



وأضاف: "هذه مهمة إنسانية بحتة وأي هجوم على العاملين فيها هجوم على المساعدات المقدمة لشعب غزة".