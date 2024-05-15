وزير الدفاع السلوفاكي: الهجوم على رئيس الوزراء إعتداء سياسي

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي أن الهجوم على رئيس الوزراء روبرت فيكو الذي أصيب بعدة طلقات نارية الأربعاء هو "اعتداء سياسي".وقال روبرت كالينياك خلال مؤتمر صحافي عقد في المستشفى الذي يخضع فيه فيكو لعملية: "ما حصل هو اعتداء سياسي. هذا أمر واضح تمامًا، وعلينا أن نرد بناء على ذلك".