نتانياهو يتهم مصر باحتجاز غزة رهينة برفضها التعاون بشأن معبر رفح

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء مصر على إعادة فتح معبر رفح الحدودي، معتبرًا أن القاهرة تحتجز سكان غزة "رهينة" لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن المعبر الرئيسي للمساعدات.وتأتي تصريحات نتانياهو غداة اتهام مصر إسرائيل بـ"التنصل" من مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية في غزة. ومصر هي أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل، فضلًا عن استضافتها محادثات وقف إطلاق النار المتوقفة.