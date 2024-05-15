طائرة ركاب متجهة إلى السعودية تهبط إضطراريًا في إندونيسيا

هبطت طائرة ركاب تقل 468 شخصًا اضطراريًا في مدينة ماكاسار في جنوب إندونيسيا الأربعاء بسبب حريق في المحرك، بعدما أقلعت في رحلة بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، حسبما أعلنت الشركة المشغلة.



وقالت شركة "غارودا إندونيسيا" إن رحلة غارودا-1105 المتجهة إلى المدينة المنورة - على متن طائرة بوينغ 747-400 - عادت إلى المطار الذي أقلعت منه في مدينة ماكاسار الساعة 17:15 مساء بالتوقيت المحلي (09:15 ت غ)، من دون أن يتعرض أي راكب لجروح.



وقال المدير العام للشركة عرفان سيتيابوترا في بيان: "اتخذ القبطان القرار بعد الإقلاع مباشرة، مع الأخذ في الاعتبار مشاكل تم تحديدها بعد ملاحظة شرارة في أحد المحركات".



وأكد عرفان أن الطائرة كانت تقل 450 راكبًا و18 من أفراد الطاقم، بينهم حجاج.



وأشار إلى أنه تم إرسال جميع الركاب إلى أماكن إقامة في انتظار أن يستقلوا طائرة أخرى في وقت لاحق الأربعاء إلى السعودية.