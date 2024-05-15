الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لمحاولة إغتيال بعد إجتماع حكومي وحالته "حرجة"

أخبار دولية
2024-05-15 | 13:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لمحاولة إغتيال بعد إجتماع حكومي وحالته &quot;حرجة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لمحاولة إغتيال بعد إجتماع حكومي وحالته "حرجة"

تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الاربعاء لمحاولة اغتيال اثر اصابته بعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا في وسط البلاد، فيما أعلنت الحكومة انه "في وضع حرج" اثر هذا الهجوم الذي لاقى تنديدًا واسعًا في العالم.

وقالت صحيفة "دينيك إن" إن مراسلها في هاندلوفا بوسط البلاد سمع عدة طلقات نارية ثم شاهد حراس الأمن وهم يسارعون لحمل رئيس الوزراء ونقله إلى سيارة.

ويتولى فيكو، الزعيم الشعبوي الذي يعتبر مقربًا من الكرملين، منصبه هذا منذ السنة الماضية.

وقالت رئيسة سلوفاكيا المنتهية ولايتها زوزانا كابوتوفا للصحافيين إن "الشرطة اعتقلت المهاجم". وأضافت: "أنا في حالة صدمة، كلنا مصدومون من الهجوم المروع والفظيع".

وعرض التلفزيون السلوفاكي لقطات لرجل في منتصف العمر يرتدي الجينز مكبل اليدين على الأرض.

وأظهرت صور منفصلة بثتها قناة أر.تي.في.إس العامة شخصًا على نقالة يخرج من مروحية ويدخل إلى مستشفى.

وقالت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيكو".

وأضافت في بيان: "يتم نقله حاليا بهليكوبتر إلى بانسكا بيستريتسا ووضعه حرج"، واصفةً الهجوم بأنه "محاولة اغتيال".

أخبار دولية

وزراء

سلوفاكيا

لمحاولة

إغتيال

إجتماع

حكومي

وحالته

"حرجة"

LBCI التالي
وفاة ناشطة معتقلة بتهمة التشهير بالملك في سجن تايلاند
مقتل 16 شخصا على الأقل بانقلاب حافلة في البيرو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:54

تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لاطلاق نار بعد اجتماع الحكومة ونقله الى المستشفى

LBCI
أخبار دولية
2024-05-14

رئيس الوزراء القطري: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-14

رئيس وزراء قطر: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-05-12

رئيس الوزراء اليوناني إلى أنقرة في زيارة "حسن جوار"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:48

أبو الغيط لـ"الشرق الأوسط": طغيان غزة على "قمة البحرين" لا يمنع مناقشة أزمات أخرى

LBCI
أخبار دولية
17:36

رصيف بحري أعده الجيش الأميركي يبدأ بالتحرك نحو غزة

LBCI
أخبار دولية
17:28

طائرة ركاب متجهة إلى السعودية تهبط إضطراريًا في إندونيسيا

LBCI
أخبار دولية
17:26

نتانياهو يتهم مصر باحتجاز غزة رهينة برفضها التعاون بشأن معبر رفح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:11

غارات إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع

LBCI
فنّ
2023-11-11

التعليق الوحيد لفضل شاكر حول أحداث غزة.. ماذا قال عن ابطال فلسطين؟

LBCI
أخبار دولية
2023-09-16

موديز ترفع تصنيف ديون اليونان السيادية درجتين

LBCI
منوعات
2023-11-10

بعد أن تابعته بيلا حديد على إنستغرام... باسم يوسف يعبر عن سعادته على طريقته الخاصّة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:00

هنية: تعديلات إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار أدت للجمود الحالي

LBCI
أخبار دولية
15:46

العرب في البحرين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق

LBCI
أخبار دولية
13:42

الطلب العالمي على الغاز إلى ارتفاع رغم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة

LBCI
أخبار دولية
13:40

تطورات أمنية في الأردن…

LBCI
أخبار دولية
13:31

في ذكرى النكبة... الفلسطينيون في نكبة جديدة!

LBCI
أخبار دولية
13:20

التوسع في إجتياح رفح يبقى على طاولة نتنياهو: العملية ستستغرق أسابيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

نتائج بروكسيل غير مشجعة والداتا معلقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:23

اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..

LBCI
فنّ
04:36

لم ترتدِ فستاناً على السجادة الحمراء.. نادين لبكي بإطلالة آسرة ومختلفة في مهرجان "كان" (صور)

LBCI
آخر الأخبار
17:11

غارات إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع

LBCI
فنّ
10:21

فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:15

"ستبقى عالقة في ذهني لسنوات"... أخبرت صديقها أنها حامل فترك لها رسالة لا تُصدق!

LBCI
فنّ
07:31

"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان

LBCI
حال الطقس
01:13

الطقس مستقر... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"

LBCI
منوعات
11:03

"شاركت زوجي مع 35 امرأة في العام الفائت"... ما حصل بعد ذلك غريب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More