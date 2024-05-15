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تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لمحاولة إغتيال بعد إجتماع حكومي وحالته "حرجة"
أخبار دولية
2024-05-15 | 13:32
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تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لمحاولة إغتيال بعد إجتماع حكومي وحالته "حرجة"
تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الاربعاء لمحاولة اغتيال اثر اصابته بعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا في وسط البلاد، فيما أعلنت الحكومة انه "في وضع حرج" اثر هذا الهجوم الذي لاقى تنديدًا واسعًا في العالم.
وقالت صحيفة "دينيك إن" إن مراسلها في هاندلوفا بوسط البلاد سمع عدة طلقات نارية ثم شاهد حراس الأمن وهم يسارعون لحمل رئيس الوزراء ونقله إلى سيارة.
ويتولى فيكو، الزعيم الشعبوي الذي يعتبر مقربًا من الكرملين، منصبه هذا منذ السنة الماضية.
وقالت رئيسة سلوفاكيا المنتهية ولايتها زوزانا كابوتوفا للصحافيين إن "الشرطة اعتقلت المهاجم". وأضافت: "أنا في حالة صدمة، كلنا مصدومون من الهجوم المروع والفظيع".
وعرض التلفزيون السلوفاكي لقطات لرجل في منتصف العمر يرتدي الجينز مكبل اليدين على الأرض.
وأظهرت صور منفصلة بثتها قناة أر.تي.في.إس العامة شخصًا على نقالة يخرج من مروحية ويدخل إلى مستشفى.
وقالت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيكو".
وأضافت في بيان: "يتم نقله حاليا بهليكوبتر إلى بانسكا بيستريتسا ووضعه حرج"، واصفةً الهجوم بأنه "محاولة اغتيال".
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