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رصيف بحري أعده الجيش الأميركي يبدأ بالتحرك نحو غزة

أخبار دولية
2024-05-15 | 17:36
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رصيف بحري أعده الجيش الأميركي يبدأ بالتحرك نحو غزة
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رصيف بحري أعده الجيش الأميركي يبدأ بالتحرك نحو غزة

أعلن مسؤول أميركي الأربعاء أن الجيش الأميركي بدأ في نقل رصيف بحري إلى ساحل غزة تمهيدًا لتشغيل ميناء بحري وعد به الرئيس جو بايدن لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

واختار الجيش الأميركي تجميع الرصيف أولا في ميناء أسدود الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الظروف الجوية في الموقع الذي سيقام فيه الرصيف الآن في غزة.

ويأمل مسؤولون أن يرسو الرصيف على ساحل غزة وأن تبدأ المساعدات في التدفق في الأيام المقبلة.

وقال مسؤول أميركي: "في وقت سابق من اليوم، بدأت مكونات الرصيف المؤقت، إلى جانب سفن عسكرية مشاركة في بنائه، بالتحرك من ميناء أسدود إلى غزة حيث يرسو على الشاطىء للمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية الدولية".

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن شحنة بريطانية تبلغ نحو 100 طن من المساعدات غادرت قبرص متجهة إلى رصيف مؤقت جديد في غزة.

وتأتي الجهود العسكرية الأمريكية بعد أكثر من ستة أشهر من هجوم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 250 آخرين، وفقًا لإحصائيات إسرائيلية.

أخبار دولية

الجيش

الأميركي

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