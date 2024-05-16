بوتين التقى نظيره الصيني: العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ اليوم، أن العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم.



وقال بوتين الذي أوردت كلامه وسائل إعلام روسية: "العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أي احد. يشكل تعاوننا عامل استقرار على الساحة الدولية".