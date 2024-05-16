الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود شمال قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن خمسة جنود قتلوا في شمال قطاع غزة الذي أعادت القوات البرية اجتياحه هذا الشهر فيما وصفها بحملة على محاولات من حركة حماس إعادة تنظيم صفوفها هناك.



وذكر بيان الجيش أن مقتل أربعة مجندين من فرقة المظلات وقائد من وحدتهم وقع أمس الأربعاء.