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وزير الدفاع البريطاني: تقدم القوات الروسية "جرس إنذار" لحلفاء أوكرانيا
أخبار دولية
2024-05-16 | 01:27
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وزير الدفاع البريطاني: تقدم القوات الروسية "جرس إنذار" لحلفاء أوكرانيا
اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة خاركيف بأوكرانيا يجب أن تكون بمثابة "جرس إنذار"، قائلا أن حلفاء كييف "صرفوا انتباههم" عن أحداث الحرب.
وأحرز الجيش الروسي تقدما في المنطقة الشمالية الشرقية مستفيدا من نقص الجنود والذخائر الذي يعاني منه الجيش الأوكراني.
وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بطيئة في توفير الإمدادات العسكرية الموعودة للجيش الأوكراني.
وقال شابس لشبكة سكاي نيوز: "آمل حقا أن يكون مسموعا الآن جرس الإنذار الذي حاولنا أن نطلقه".
وأضاف: "هذه ليست حربا يمكنك أن تكون فيها متنبها تماما ثم تغلق أذنيك أو ربما تصرف انتباهك لنزاع مختلف ثم تتوقع ألا يتغير شيء على الأرض".
وشدد الوزير البريطاني على وجوب "دعم الأوكرانيين طوال الوقت، وليس فقط بشكل دوري"، لافتا إلى أن حزمة المساعدات العسكرية الأميركية بقيمة 60 مليار دولار "استغرقت وقتا طويلا لتمريرها في الكونغرس".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع أثناء زيارة لأوكرانيا إن المساعدات الأميركية ستحدث "فرقا حقيقيا" في النزاع.
أخبار دولية
غرانت شابس
روسيا
خاركيف
أوكرانيا
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