جنوب إفريقيا تطالب أمام محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح

تعتزم جنوب افريقيا الطلب من أعلى محكمة تابعة للامم المتحدة الخميس إصدار أمر بوقف فوري بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، واصفة ذلك بأنه عملية "إبادة جماعية" تهدد حياة الفلسطينيين.



وستستمع المحكمة لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين في قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة.



والجمعة تعرض إسرائيل ردها. وكانت إسرائيل قد أكدت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب أفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيا".