الجيش الأميركي: تدمير 4 طائرات مسيرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن

أعلن الجيش الأميركي الأربعاء، أنه دمر أربع طائرات مسيرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.



وأشارت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة إكس، الى أنه جرى تدمير المسيرات بعدما تقرر أنها "تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".