روسيا تندد بسعي الأمم المتحدة لتخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى "الإبادة الجماعية في سربرنيتسا"



أعربت روسيا عن غضبها حيال الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى "الإبادة الجماعية في سربرنيتسا".



وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن تعليقا على مشروع القرار "نعتبر هذا النص الاستفزازي تهديدا للسلم والأمن في البلاد (البوسنة) وفي المنطقة ككل".



واتهم نيبينزيا الداعمين الغربيين لمشروع القرار الذي سيتم بحثه في الجمعية العامة وليس مجلس الأمن حيث تتمتع روسيا بحق النقض، بأنه "يعيد نكأ جراح الحرب الأهلية القديمة" دون داع.

