الولايات المتحدة تبحث مع الصين مخاوفها بشأن "إساءة استخدام" الذكاء الاصطناعي

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أنها أثارت مع الصين مخاوفها بشأن "إساءة استخدام" الأخيرة للذكاء الاصطناعي، لكنها أعربت عن أملها في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين القوتين الكبريين بشأن هذه التقنية السريعة النمو.وأفادت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون بأن مسؤولين من الجانبين أجروا محادثات "صريحة وبناءة" الثلاثاء في جنيف تناولت الذكاء الاصطناعي.وقالت في بيان: "الولايات المتحدة شددت على أهمية ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وجديرة بالثقة من أجل الاستفادة منها ومواصلة بناء إجماع عالمي على هذا الأساس".وأشارت الى أن "الولايات المتحدة أثارت أيضا المخاوف بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك من قبل جمهورية الصين الشعبية".لكنها أكدت حاجة الولايات المتحدة "للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وسلامته، كجزء مهم من إدارة المنافسة بشكل مسؤول" بين أكبر اقتصادين في العالم.وتعد هذه المحادثات أحدث الجهود التي تبذل لتحسين العلاقات بين الطرفين بعد سنوات من التوتر المتصاعد.