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الكرملين: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لا جدوى له من دون مشاركة روسيا

أخبار دولية
2024-05-16 | 02:28
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الكرملين: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لا جدوى له من دون مشاركة روسيا
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الكرملين: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لا جدوى له من دون مشاركة روسيا

رأى الكرملين أن القمة المزمعة التي تأمل سويسرا في أن تمهد الطريق لعملية السلام في أوكرانيا لن تكون مجدية من دون مشاركة روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "بدون روسيا، فإن مناقشة القضايا الأمنية التي تهمنا لا جدوى لها على الإطلاق".

وقال بيسكوف: "على الأرجح، سيكون الأمر مجرد مناقشات فارغة مع عدم وجود احتمال للتوصل لأي نتيجة ملموسة على الأقل".

وقالت سويسرا أمس الأربعاء إن عشرات الدول أعلنت عزمها المشاركة في قمة السلام المتعلقة بأوكرانيا المقررة في حزيران المقبل.

أخبار دولية

الكرملين

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